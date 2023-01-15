Как Россия оправдывает удар по дому в Днепре: в СНБО назвали главные фейки
Российские пропагандисты уже придумали много фейков по трагедии в Днепре, чтобы обвинить в случившемся Украину и ВСУ. Таким образом, Кремль пытается оправдаться за убийства 20 человек и снять с себя ответственность за теракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В частности, утверждается, что:
- российская ракета, попавшая в многоэтажку, была сбита силами ПВО Украины, что вызвало в доме "вторичную детонацию" бытового газа;
- подрыв дома является провокацией украинских спецслужб для создания "красивой картинки" и мотивирования увеличения военной помощи стран Запада;
- пропаганда вспомнила проходящий в США конкурс "Мисс Вселенная", связав подрыв с популяризацией участницы от Украины.
На самом деле, как отмечают в ЦПИ, как сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Днепр потерпел удар российской ракеты типа Х-22, которую ВСУ не имеют возможности сбивать.
Напомним, 14 января российские оккупанты во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, и количество раненых за первые часы перевалило за полсотни человек.
В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек. Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску людей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.