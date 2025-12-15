RU

ВСУ организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград

Фото: ВСУ организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в последнее время активно организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".

"Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют северную часть города. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке", - отметили в группировке войск "Восток".

Сообщается, что в районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи.

Также военные подчеркнули, что организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки", - добавили в ВСУ.

 

Бои за Покровск

Напомним, накануне главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.

По его словам, после заслушивания докладов командиров корпусов и подразделений были определены конкретные меры для усиления оборонительных рубежей и повышения эффективности действий украинских сил.

Также ранее сообщалось, что российские войска 10 декабря пытались осуществить прорыв в направлении села Гришино на юге Покровска, используя колонну из мото- и квадроциклов. Противник остановился в районе перерезанного логистического маршрута, после чего украинские подразделения нанесли по колонне прицельные удары.

