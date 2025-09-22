В ВСУ официально сформировали Штурмовые войска: какие задачи будут выполнять

По словам Ковалева, создание такого рода войск - это логический этап развития Вооруженных Сил в условиях современной войны, ответ на изменение сущности боя.

"Этот шаг однозначно усилил способности наших войск, повысил активность и устойчивость обороны и увеличил эффективность контрнаступательных действий. Однако между Десантно-штурмовыми войсками и Штурмовыми войсками существуют существенные различия", - рассказал Ковалев.

Задачи Штурмовых войск

Штурмовые войска (ШВ) - это войска быстрого реагирования. Они действуют на различных участках фронта там, где внезапно возникла угроза или проблема. Речь, например, о прорыве обороны, потере позиций или населенного пункта.

Главная задача Штурмовых войск - быстро прибыть, развернуться, вступить в бой, уничтожить врага и восстановить утраченное положение. Стоит заметить, что они не имеют собственных участков и полос обороны и не предназначены для ее ведения. Их задача - вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия.

Штурмовые войска характеризуются высокой мобильностью и автономностью и обычно применяются в составе штурмовых рот или батальонов в отрыве от своих частей в полосах других бригад, которые имеют потери позиций.

В наступлении их могут применять в составе штурмового батальона или штурмового полка для прорыва обороны или захвата важного участка местности или населенного пункта.

Штурмовые войска могут применяться для прорыва обороны и обеспечения ввода в бой основных сил.

Задачи Десантно-штурмовых войск

Десантно-штурмовые войска ВСУ применяются в составе бригад или группировок. Они предназначены как для ведения наступательных, так и оборонительных действий. Во время наступления они привлекаются на важнейших участках фронта для прорыва обороны противника и наступления на значительную глубину в течение длительного времени. В обороне используются для действий на направлениях применения главных сил противника или для обороны важных участков местности или населенных пунктов.

Кроме того, ДШВ ВСУ применяются в составе воздушных десантов, проводят глубокие рейдовые и десантно-штурмовые действия.

Применение ДШВ в составе сил обороны позволяет расширить зону ведения военных действий от линии боевого соприкосновения до операционной глубины противника. А также перенести военные действия на его территорию.

Основное отличие Штурмовых войск

Основное отличие Штурмовых войск от других - быстрое реагирование и способность действовать первыми независимо от обстановки.

"Отдельные штурмовые полки и батальоны в составе Вооруженных Сил уже неоднократно доказали свою эффективность во время активных действий в Курской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях и на многих других ключевых участках фронта", - рассказал Ковалев.

Сейчас создано управление Штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и начальником этого управления является Герой Украины, полковник Валентин Манько.