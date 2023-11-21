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ВСУ в Одесской области сбили вражеский дрон Mohajer-6

Архивное фото: ВСУ в Одесской области сбили вражеский дрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины сегодня, 21 ноября, в Одесской области уничтожили вражеский разведывательный дрон Mohajer-6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что разведывательно-ударный БпЛА "Mohajer-6" был уничтожен над морем.

Это результат работы сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг".

Mohajer-6

БПЛА иранского производства, способный нести полезную нагрузку для многоспектрального наблюдения и до четырех боеприпасов с высокоточным наведением.

Российская атака на Одесскую область

Сегодня сообщалось о взрывах в Одессе во время воздушной тревоги.

Позже стало известно, что армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области . Пострадала припортовая инфраструктура.

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