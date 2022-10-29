ВСУ обстреляли важные объекты россиян и нанесли успешные авиаудары, - Генштаб

Украинские защитники в субботу, 29 октября, атаковали позиции россиян. В частности, были обстреляны важные военные объекты и нанесены авиаудары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
По данным украинского военного командования, с начала суток украинская авиация 17 раз ударила по позициям оккупантов. 11 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 - по взводным опорным пунктам, а также 3 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за эти сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов", - добавляют в Генштабе.
При этом россияне продолжают пытаться вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Ситуация на отдельных направлениях:
Всего районы более 15 населенных пунктов подверглись вражеским обстрелам. Было зафиксировано 5 ракетных и 7 авиационных ударов.
Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на дефицит боеприпасов на Херсонском направлении.
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