RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ обстреляли важные объекты россиян и нанесли успешные авиаудары, - Генштаб

Иллюстративное фото: ВСУ обстреляли важные объекты россиян и нанесли успешные авиаудары (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники в субботу, 29 октября, атаковали позиции россиян. В частности, были обстреляны важные военные объекты и нанесены авиаудары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным украинского военного командования, с начала суток украинская авиация 17 раз ударила по позициям оккупантов. 11 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 - по взводным опорным пунктам, а также 3 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за эти сутки поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, зенитную ракетную установку и 6 других важных военных объектов оккупантов", - добавляют в Генштабе.

При этом россияне продолжают пытаться вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Ситуация на отдельных направлениях:

  • на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений;
  • на Северском направлении россияне вели обстрелы в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области;
  • на Слобожанском направлении враг с помощью артиллерии атаковал возле населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелеча и Чугуновка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях обстрелы оккупантов были зафиксированы возле Кисловки, Табаевки, Берестового, Невского, Ольговки, Новоегоровки и Ямполевки;
  • на Бахмутском направлении противник проводил обстрелы возле населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Северск, Соледар, Заречное, Нью-Йорк, Васюковка и Серебрянка;
  • на Авдеевском направлении огненное поражение россиян было замечено у Авдеевки, Невельского, Веселого, Водяного, Марьинки, Новомихайловки, Первомайского и Опытного;
  • на Новопавловском и Запорожском - оккупанты активных наступательных действий не вели;
  • на Южнобужском направлении от огня россиян пострадали Никополь и Вышетарасовка Днепропетровской области.

Всего районы более 15 населенных пунктов подверглись вражеским обстрелам. Было зафиксировано 5 ракетных и 7 авиационных ударов.

Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на дефицит боеприпасов на Херсонском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныАвиация УкраиныГенштаб ВСУВойна России против Украины