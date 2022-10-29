ЗСУ обстріляли важливі об'єкти росіян і завдали успішних авіаударів, - Генштаб

Українські захисники у суботу, 29 жовтня, атакували позиції росіян. Зокрема, було обстріляно важливі військові об'єкти та завдано авіаударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
За даними українського військового командування, з початку доби українська авіація 17 разів ударила по позиціях окупантів. 11 з них - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводним опорними пунктам, а також 3 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії за цю добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів", - додають у Генштабі.
При цьому росіяни продовжують намагатися проводити наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Ситуація на окремих напрямках:
Всього райони понад 15 населених пунктів зазнали ворожих обстрілів. Було зафіксовано 5 ракетних та 7 авіаційних ударів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на дефіцит боєприпасів на Херсонському напрямку.
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