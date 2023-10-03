Военным увеличили доплаты: кто будет получать по 100 тысяч гривен

Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение. В ближайшее время деньги поступят на их счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

По данным пресс-службы, устанавливается вознаграждение:

100 000 гривен - военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;

100 000 гривен - военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;

50 000 гривен - военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000). Начисляется с 29 сентября;

30 000 гривен - военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий. Начисляется с 29 сентября.

Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья, не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1 июня.

Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15000 до 30000 гривен. Начисляется с 1 июня.

Срочники - 6 000 гривен. Начисляется с 1 июня.

Курсанты - 2 350 гривен. Начисляется с 1 июня.

Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.

Обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября.

Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне - 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Доплаты военным

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине выплачивалось дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

В то же время Рада приняла закон, передающий этот вопрос в компетенцию Кабинета министров, устанавливающий надбавки в зависимости от участия в боевых действиях.