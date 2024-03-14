Враг снизил использование FPV-дронов: Гуменюк о ситуации на юге
Враг продолжает совершать дроновые атаки, ведь это для него основной способ террора в ночное время. В этот раз дроны-камикадзе типа Shahed были направлены с юга и скоординированы по центральным регионам Украины и к северо-востоку.
Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Два дрона в Николаевской области Силы обороны уничтожили. Далее прошлись в Днепропетровскую область, там их также догнали, затем произошла мощная боевая работа", - рассказала Гуменюк.
На юге враг утром и днем пытался испытывать системы ПВО управляемыми авиационными ракетами. Тактическая авиация работала по Одесской области, дважды направив ракету и убедившись, что системы ПВО готовы к противодействию, в другом направлении ракета потеряла боевую способность в воздухе.
По словам спикера, "по состоянию на данный момент не наблюдается ни одной единицы, присутствующей на выходе ни Азовского, ни Черного морей". Россияне пытаются производить подобные оборудования, ведь чувствуют в этом необходимость.
"Мы видим и наблюдаем определенную панику из-за того, что у нас ловко овладевает дробная компонента. Кроме того, на нашей стороне география и правый берег, который выше левого, позволяет нам эффективнее применять радиоэлектронную борьбу", - добавила Гуменюк.
Уничтожение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы, который располагался на гражданском судне несколько дней назад, привело к тому, что в Николаевском направлении использование FPV-проводов существенно снизилось.
Также она сообщила, что по мере приближения даты "театральных" выборов враг усилил на оккупированных территориях присутствие правоохранительных структур и росгвардии. Враг пытается выискивать людей, лояльно настроенных к Украине и убеждать их перейти в российское гражданство.
Российские власти разрешают голосовать с документами гражданина Украины, чтобы зафиксировать факт волеизъявления. Давление на гражданское население увеличивается: они продолжают шантажировать с социальными выплатами и медицинским обслуживанием с риском для жизни.
"Если в голосовании будут заставлять участвовать с угрозой для жизни, это не будет считаться преступлением, но будем помнить о том, что собрать доказательную базу - это лучший способ потом себя вернуть в украинское гражданство", - рассказала Наталья Гуменюк.
Напомним, россияне ночью атаковали Украину 36 "Шахедами" . Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 22 таких враждебных цели. Военные передали, что во время ночной дроновой атаки продвинувшиеся на Николаевщину 2 "Shahed-131/136" силами противовоздушной обороны были уничтожены на севере области.
Кроме того, в России заявили об "отражении" атаки дронов в двух областях . Утром, 14 марта, в оборонном ведомстве РФ выступили с заявлением об очередном отражении воздушной атаки. В отчете говорится о "прекращении попытки" совершения ударов с применением более двадцати беспилотников по неуказанным объектам на территории РФ.
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