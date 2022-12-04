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Могут ли оккупанты окружить украинские силы в Бахмуте: ответ ВСУ

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Бахмут, Воскресенье 04 декабря 2022 13:22
Могут ли оккупанты окружить украинские силы в Бахмуте: ответ ВСУ Фото: в ВСУ считают, что оккупанты не смогут окружить Бахмут (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные исключают возможность окружения Бахмута российскими оккупантами. Ситуация на этом направлении тяжелая, однако контролируемая ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Это их главная цель, когда не выходит взять в лоб, то окружить. Там очень тяжелая ситуация, но контролируемая. Командование видит характер их действий, их намерения, и, в частности, за прошедшие сутки был передан серьезный "привет" от нашей артиллерии, в том числе новейшими высокоточными системами, чтобы несколько охладить их пыл в окружение наших подразделений", - сказал он.

Спикер отметил, что украинские войска продолжают сдерживать атаки россиян.

"Есть все надежды на то, что и там очень остановлен враг", - добавил Череватый.

Напомним, в ВСУ считают, что россияне стремятся захватить Бахмут, поскольку этот город является одной из ключевых точек войны.

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