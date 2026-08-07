ВСУ назвали ключевой вызов во время последних массированных атак россиян

По данным Воздушных Сил ВСУ, во время воздушных ударов противник применил более 9 тысяч ударных дронов и ракет без учета разведывательных БПЛА.

В течение июля 2026 силы ПВО перехватили:

5 142 ударных беспилотника типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других;

216 ракет разных типов.

Кроме того, были обезврежены более 48 тысяч беспилотников тактического уровня. Отмечается, что баллистические ракеты остаются главным вызовом противовоздушной обороны.

В июле враг применил рекордное количество баллистических ракет для ударов по Украине. В подсчете использованы результаты работы авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, мобильных огневых групп Сил обороны Украины при отражении атак.

Крупнейшие дроновые и ракетные атаки июля

Украинская ПВО в июле работала в условиях критической нехватки ракет-перехватчиков для противодействия баллистическому террору.

В ночь на 2 июля враг применил 4 противокорабельных ракеты "Циркон", 24 баллистических ракеты "Искандер-М"/С-400, 34 крылатых ракеты Х-101, 8 "Калибров", 4 управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и почти 500 дальнобойных.

В этих условиях украинскими силами было сбито/подавлено 476 дронов, 44 из 46 крылатых и управляемых авиационных ракет, но только 4 из 28 ракет, следовавших за баллистической траекторией.

Близкой по масштабу стала атака в ночь на 6 июля, враг применил 68 ракет и более 350 дронов. Украинская ПВО перехватила 326 БПЛА и 37 из 39 крылатых ракет. К сожалению, баллистику перехватить не удалось.

Третья самая большая атака июля произошла в ночь на 30 июля, когда враг запустил 74 ракеты разных типов и более 280 дронов. Украинские защитники неба перехватили 265 из 284 ударных БПЛА, 54 крылатые ракеты и 1 баллистическую ракету.