"Россия на пике": эксперт объяснил, зачем Москва нагнетает панику угрозами Киеву

По словам Тимочко, даже во время нынешних массированных ударов Россия фактически работает на пике "своего потенциала". Он отметил, что для накопления новых ракет Кремлю нужны время, ресурсы, финансы и производственные возможности.

"Больше что-то одномоментно выдать, чем они сейчас выдают, они не могут", - пояснил он.

Главная цель - паника и давление на Европу

По мнению эксперта, громкие заявления Кремля о новых атаках являются частью российской пропаганды и попыткой максимально нагнетать ситуацию. Тимочка отметил, что Россия пытается достичь через страх, истерию и запугивание того, чего не смогла получить военным путем.

При этом основное давление, по его словам, направлено не только на Украину, но и на европейских партнеров Киева. А вот заявления РФ с призывами эвакуировать дипломатов и иностранные представительства из Киева фактически говорит о возможных ударах по гражданским районам, а не по военным объектам.

"Они специально угрожают ударами по гражданским объектам, по жилым домам", - заявил он.

По словам Тимочко, такая риторика лишь подтверждает истинный характер действий России против украинского населения.

Россия пытается скрыть собственную слабость

Тимочко считает, что в Кремле прекрасно понимают, что долго поддерживать нынешнюю интенсивность ракетных ударов Россия не способна. Более того, каждая новая волна атак может оказаться менее результативной, чем предыдущая, что лишь будет демонстрировать истощение российского потенциала.

Именно поэтому, по словам эксперта, Москва пытается максимально нагнетать ситуацию информационно и психологически, чтобы к моменту, когда станет очевидной неспособность РФ наращивать масштабы атак, успеть достичь хотя бы психологического эффекта.

Тимочко также напомнил, что подобные информационные кампании Кремль уже проводил ранее, в частности во время разговоров о якобы масштабном наступлении РФ в 2026 году.

"Рассказывали, что Путин уже идет ва-банк, что надо отдать Донецкую область, потому что россияне прорвут оборону и будут под Киевом. А что имеем сейчас? Проваленную весеннюю кампанию", - отметил он.

По словам эксперта, сейчас российские войска имеют проблемы не только с наступлением, но и с удержанием отдельных позиций.

"В Запорожской и Днепропетровской областях они уже отступают, а не наступают", - добавил Тимочко.

С чего начались угрозы Кремля

В последние дни Россия резко усилила угрозы относительно новых ударов по Киеву. Тогда пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки по украинской столице якобы "наносились и будут продолжать наноситься", а также анонсировала отдельное заявление российского внешнеполитического ведомства для иностранных дипломатов.

Перед этим в МИД РФ заявили о якобы начале "последовательных системных ударов" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и "центрам принятия решений" в Киеве. Одновременно Москва призвала иностранцев, работников дипломатических миссий и международных организаций "как можно быстрее покинуть Киев".