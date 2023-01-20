ВСУ наступают возле Сватового, а россияне - под Запорожьем: карты боев

Восточная Украина: (Восточная Харьковская область-Западная Луганская область)

Российские источники сообщали, что 19 января украинские войска продолжали контрнаступление у Сватового. Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска проводили контрнаступление с целью захвата Новоселовского (15 км северо-западнее Сватового) и продвинулись к железнодорожной станции в восточной части населенного пункта. Военный блоггер утверждал, что украинские силы ожидают подкрепления для продолжения контрнаступления для освобождения Куземовки (15 км северо-западнее Сватового), которая, как они утверждали, не находится под контролем ни Украины, ни России. Однако ISW не делает оценок по конкретным предстоящим операциям в Украине.

"Военкор" также утверждал, что российские диверсионно-разведывательные группы действуют вдоль линии фронта от Коломыйчихи (10 км западнее Сватового) до Каменки (63 км северо-западнее Сватового), чтобы помочь в целеуказании российских артиллерийских подразделений. Министерство обороны (МО) России заявило, что подразделения Западного военного округа (ЗВО) действуют на северном участке линии Сватово-Кременная.

19 января российские войска продолжали ограниченные контратаки для возвращения утраченных позиций вблизи Кременной. Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что на подступах к Кременной и близ Дибровы (5 км юго-западнее Кременной) идут ожесточенные бои между российско-украинскими войсками. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские нападения вблизи Тернов Донецкой области (17 км к западу от Кременной) и Белогоровки Луганской области (12 км к югу от Кременной).

Ситуация на Донбассе

19 января русские войска продолжали наступательные действия вокруг Соледара. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские штурмы у самого Соледара, Верхнекаменского (20 км северо-восточнее Соледара) и Соли (3 км северо-западнее Соледара). Российские источники утверждали, что российские войска атаковали украинские укрепления вдоль линии Краснополовка-Раздоловка-Веселе (в пределах 7 км к северу от Соледара) и в направлении Благодатного (2 км к западу от Соледара). Российские военные блоггеры утверждали, что российские и украинские силы вступили в бой близ Парасковеевки (5 км юго-западнее Соледара). Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы также отразили российский штурм вблизи Красной Горы (5 км юго-западнее Соледара).

Российские источники утверждали, что российские войска захватили Клищиевку (7 км юго-западнее Бахмута) на фоне продолжающихся наступательных операций вокруг Бахмута 19 января. Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что его бойцы захватили исключительно Клищиевку и что вокруг населенного пункта продолжаются бои, хотя ISW не может самостоятельно подтвердить, что российские войска захватили населенный пункт. Российские источники утверждали, что захват Клищиевки позволит российским войскам перерезать трассу Константиновка-Бахмут (трасса Т0504) и угрожать украинским силам во Временном Яру (13 км к западу от Бахмута).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские штурмы у самого Бахмута и близ Клищиевки, Александро-Шултиного (17 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута). Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что российские войска, вероятно, незначительно продвинулись в северо-восточных окрестностях Бахмута. Российские "воэнкоры" утверждали, что русские войска достигли незначительного прогресса в восточных и южных окрестностях Бахмута.

19 января российские войска продолжили наступательные действия в районе городов Донецк – Авдеевка. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы в пределах 32 км юго-западнее Авдеевки в районе Водяного, Марьинки, Победы и Парасковеевки. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска атаковали вблизи Невельского (15 км к юго-западу от Авдеевки) и прорвали украинскую оборону возле Победы (32 км к юго-западу от Авдеевки), достигнув местной железнодорожной станции, хотя ISW не может независимо подтвердить, что совершили российские силы. Министерство обороны России заявило, что подразделения Южного военного округа (ПВО) действуют на западной окраине города Донецка, а подразделения Восточного военного округа (СВО) действуют на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжали регулярный огонь по косвенной наводке вдоль линии столкновения в Донецкой и восточной Запорожской областях.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что русские войска продолжали локализованные наступательные операции в Запорожской области 19 января. Депутат Запорожской области по вопросам оккупации Владимир Рогов утверждал, что российские войска захватили четыре неопределенных населенных пункта вблизи Орехова, населенного пункта, контролируемого Украиной, примерно в 56 км юго-восточнее города Запорожья.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска провели локализованную наступательную операцию вокруг Орехова, а российские разведывательно-диверсионные группы ведут разведку вблизи Малых Щербак (18 км к западу от Орехова), Степного (21 км к западу от Орехова), Малой Токмачки (10). юго-восточнее Орехово), Нестерянка (12 км юго-западнее Орехово). Он добавил, что украинские формирования распространяют информацию о том, что они потеряли контроль над этими четырьмя населенными пунктами и, возможно, Рогов имел в виду эти населенные пункты в своем первоначальном сообщении. Украинский Генштаб ответил на эти российские претензии, утверждая, что украинская артиллерия разгромила пытавшиеся атаковать части российской 58-й общевойсковой армии. Украинский Генштаб опубликовал геолокационные кадры, на которых видно, как украинская артиллерия обстреливает российские войска к югу от Степного, и сообщил, что украинские силы ликвидировали три российских танка и около 30 военнослужащих.

19 января российские войска продолжали регулярные обстрелы линии столкновения в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях. Один украинский чиновник сообщил, что российские войска продолжают использовать зажигательные боеприпасы против гражданской инфраструктуры на оккупированных территориях.

