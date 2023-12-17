ВСУ пытаются продвинуться на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наземных операций на восточном (левом) берегу Херсонской области. ВСУ пытаются продвинуться к лесным массивам вблизи Крынок.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Пресс-секретарь объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила
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