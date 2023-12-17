ЗСУ намагають просунутись на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наземних операцій на східному (лівому) березі Херсонської області. ЗСУ намагаються просунутися до лісових масивів поблизу Кринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила
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