ВСУ могут значительно увеличить количество дронов на фронте: Зеленский назвал ключевое условие

Украина может значительно усилить использование беспилотников на фронте, но для увеличения их производства пока стоит найти дополнительные ресурсы.
Об этом на встрече с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
"По дронам проблематика остается. Считаю, что это то, во что нужно активно включаться партнерам. Россияне увеличили количество дронов, мы из-за нехватки финансирования не увеличили пока. При том, что возможности есть", - отметил президент Украины.
По словам Зеленского, сегодня использование беспилотников на основных направлениях 1,1 к 1 в нашу пользу, нельзя это сравнить с тем, что было месяц назад - 1,4 к 1, и с реальными возможностями, которые есть у украинской оборонной промышленности с точки зрения производства - 2,5-3 к 1.
"Нужны финансы, договариваемся об этом", - подчеркнул глава государства.
С началом полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство оружия и ускорила разработку новых видов вооружения, которые уже используются на фронте.
По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.
Также в конце июля стало известно, что Украина уже договорилась с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных дронов, переговоры с США продолжаются.
