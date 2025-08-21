ВСУ могут значительно увеличить количество дронов на фронте: Зеленский назвал ключевое условие

"По дронам проблематика остается. Считаю, что это то, во что нужно активно включаться партнерам. Россияне увеличили количество дронов, мы из-за нехватки финансирования не увеличили пока. При том, что возможности есть", - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, сегодня использование беспилотников на основных направлениях 1,1 к 1 в нашу пользу, нельзя это сравнить с тем, что было месяц назад - 1,4 к 1, и с реальными возможностями, которые есть у украинской оборонной промышленности с точки зрения производства - 2,5-3 к 1.

"Нужны финансы, договариваемся об этом", - подчеркнул глава государства.