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ВСУ могут сорвать вражеские наступления ударами западным оружием по территории РФ, - ISW

Фото: страны Запада должны разрешить ВСУ бить по территории РФ всеми видами оружия (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Страны Запада должны позволить Вооруженным Силам Украины бить западным оружием по военным объектам на территории России. Это позволит сорвать масштабные наступательные операции агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в соответствии со спутниковыми снимками, в конце июня 2024 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины, вероятно из западного оружия, нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области.

В отчете напомнили, что 23 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударе по командному пункту неустановленного российского мотострелкового полка в Нехотеевке Белгородской области. Расположение командного пункта у линии фронта на севере Харьковской области позволяет предположить, что он был задействован в российских наступательных операциях к северу от Харькова.

Геолокационные кадры удара указывают, что командный пункт располагался менее чем в километре от российско-украинской границы. Полученные 1 апреля и 28 июня спутниковые снимки, демонстрируют существенные повреждения здания, в котором располагался командный пункт. В ISW предположили, что Силы обороны Украины использовали высокоточную бомбу французского производства Armement Air-Sol Modulaire Hammer (сокр. AASM, A2SM або HAMMER).

Аналитики Института отмечают, что удар по Нехотеевке демонстрирует способность ВСУ успешно атаковать военные объекты на территории России с использованием предоставленного Западом оружия, чтобы ослабить способность Вооруженных сил агрессора проводить наступательные операции в Украине.

"Это подтверждает тот факт, что Украина может сорвать российские наступательные операции, если страны Запада продолжат отменять ограничения на использование ВСУ своих вооружений для ударов по военным объектам в России. Украина должна иметь возможность использовать предоставленное Западом оружие, в частности ракеты ATACMS, для нанесения ударов по российским военным целям в оперативном тылу и глубоком тылу РФ, чтобы существенно подорвать вражеские операции в широком масштабе", - говорится в отчете ISW.

Обстрелы территории России

За последние несколько месяцев в разных областях России почти каждую ночь происходят масштабные взрывы и пожары. Украинские спецслужбы и военные атакуют территорию агрессора ударными дронами. Так, за этот период были выведены из строя более 30 нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир возмущается ударами по российской энергоинфраструктуре и призвал сделать так, чтобы Россия не била по энергетике Украины.

В июне США разрешили ВСУ бить по территории России из американского оружия, но запретила использовать баллистические ракеты ATACMS. Кроме того, Силам обороны разрешили атаковать РФ только в районе украино-российской границы в Харьковской области и на ограниченном расстоянии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина со временем получит разрешение на удары оружием западных партнеров по российским бомбардировщикам.

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ATACMS