В ISW объяснили, какие объекты США разрешили поражать на территории РФ из своего оружия

Соединенные Штаты разрешили Силам обороны атаковать на территории России только те подразделения и объекты, которые готовятся нанести удар по территории Украины или позициям ВСУ, либо уже атакуют их.

Отмечается, что США все еще запрещают Вооруженным силам наносить удары по легитимным военным целям на территории РФ, которые расположены в зоне досягаемости американских зенитных ракетных комплексов HIMARS.

В отчете сослались на недавние сообщения Associated Press и Washington Post, в которых отмечается, что Пентагон все еще запрещает ВСУ атаковать российские военные объекты, которые не осуществляют активных нападений на Украину и не готовятся к нападению на ее территорию или войска.

В отчете напомнили заявление спикера Пентагона Чарли Дитца о том, что США позволяют Украине стрелять из предоставленных реактивных систем залпового огня HIMARS по территории России, где российские войска атакуют Украину, и что правила применения предоставленного США оружия на российской территории "не касаются географии или определенного радиуса действия". 17 июня советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан аналогично заявил, что "дело не в географии....".

Аналитики ISW объяснили слова американских чиновников. Речь идет о ситуации, что если Россия атакует либо намерена атаковать со своей территории Украину, Вооруженным силам разрешается нанести ответный удар из американского оружия только по подразделениям, которые атакуют ее из-за рубежа.

"Эти заявления указывают на то, что США позволят Силам обороны наносить удары по российским военным объектам только в том случае, если российские объекты сначала продемонстрируют, что они участвуют в активных боевых действиях или готовятся к боевым действиям, которые неизбежно состоятся. Ограничения США заставляют украинское руководство тщательно определять, соответствует ли та или иная цель вышеупомянутым требованиям, прежде чем давать разрешение на тактические огневые миссии", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны отметили, что политика США по-прежнему оберегает большую часть российского безопасного пространства от атак, поскольку запрещает украинской армии запускать баллистические ракеты ATACMS по любым военным целям на территории России. При этом в ISW уточнили, что ни одна из крупных российских военных авиабаз не расположена в зоне досягаемости снарядов GMLRS (60-92 км), но многие из них находятся в зоне досягаемости ракет ATACMS (до 300 км).