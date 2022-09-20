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ВСУ могут оттеснить россиян в Луганской области на позиции 23 фераля до конца года, - Ходжес

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 17:05
ВСУ могут оттеснить россиян в Луганской области на позиции 23 фераля до конца года, - Ходжес Фото: бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные могут оттеснить российских оккупантов в Луганской области на позиции 23 фераля до конца 2022 года.

Об этом бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес рассказал в блиц-интервью РБК-Украина.

"Я ожидаю, что украинские силы до конца года оттеснят россиян на линию 23 февраля и что они продолжат борьбу всю зиму, чтобы и далее оказывать давление на россиян, не давая им возможности перегруппироваться, восстановить свои силы", - сказал он.

Ходжес также ожидает, что украинские защитники деоккупируют Крым к середине 2023 года.

Кроме того, генерал США считает, что руководство РФ пытается понять, как вывести россиян из Херсонской области, чтобы это не превратилось в панический отход или не привело к масштабным потерям от артиллерийского и ракетного огня, когда оккупанты начнут двигаться и пересекать реку.

Напомним, что недавно украинские защитники взяли под свой контроль Белогоровку в Луганской области.

Кроме того, из Луганской области выезжают коллаборанты. Они направляются в Россию.

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Луганск Бен Ходжес
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