ВСУ могут оттеснить россиян в Луганской области на позиции 23 фераля до конца года, - Ходжес

Украинские военные могут оттеснить российских оккупантов в Луганской области на позиции 23 фераля до конца 2022 года.

Об этом бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес рассказал в блиц-интервью РБК-Украина .

"Я ожидаю, что украинские силы до конца года оттеснят россиян на линию 23 февраля и что они продолжат борьбу всю зиму, чтобы и далее оказывать давление на россиян, не давая им возможности перегруппироваться, восстановить свои силы", - сказал он.

Ходжес также ожидает, что украинские защитники деоккупируют Крым к середине 2023 года.

Кроме того, генерал США считает, что руководство РФ пытается понять, как вывести россиян из Херсонской области, чтобы это не превратилось в панический отход или не привело к масштабным потерям от артиллерийского и ракетного огня, когда оккупанты начнут двигаться и пересекать реку.