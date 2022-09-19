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Колаборанти виїжджають з Луганської області до Росії: у Генштабі розкрили деталі

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Понеділок 19 вересня 2022 18:46
Колаборанти виїжджають з Луганської області до Росії: у Генштабі розкрили деталі Ілюстративне фото: колаборанти виїжджають з Луганської області до Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Луганської області, які допомагали окупантам, почали виїжджати до Росії. З собою вони вивозять документи, що підтверджують їхню співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .

За даними Генштабу, на територію РФ виїжджають колаборанти та місцеві жителі Білокуракинського та Троїцького районів Луганської області, які активно допомагали російським загарбникам.

"З собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку деокупації територій Харківської області співробітники СБУ виявили 16 колаборантів .

Також ми писали, що правоохоронці встановили особи понад 20 осіб , які могли співпрацювати з окупантами у Запорізькій області.

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