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ВСУ могут готовить четвертое наступление: названо вероятное направление, - Forbes

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Понедельник 12 декабря 2022 22:16
ВСУ могут готовить четвертое наступление: названо вероятное направление, - Forbes Фото: ВСУ могут готовить четвертое наступление: названо вероятное направление (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины могут готовить четвертое крупное наступление, чтобы освободить оккупированную часть Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

По некоторым данным, украинская армия стягивает механизированные силы к Гуляйполю. Это может быть признаком того, что четвертое контрнаступление Украины может начаться уже зимой.

Основной удар может быть направлен на освобождение большей части юга Украины и оттеснение российских войск к узкому перешейку, соединяющему материковую Украину с Крымским полуостровом.

Чтобы освободить Мелитополь, затем повернуть направо и освободить левобережную часть Херсонской области, украинским войскам нужно продвинуться на 250 км.

"Украинским вооруженным силам потребуется сосредоточить много сил, чтобы Запорожское наступление увенчалось успехом. Велика вероятность того, что русские увидят, как войска собираются для удара и попытаются нанести превентивный удар при помощи артиллерии", – говорится в материале.

Напомним, ранее министр обороны Украины заявил, что как только затвердеет земля и станут устойчивыми морозы, украинские Силы обороны возобновят активное контрнаступление.

Кроме того, украинские военные поразили склад российской военной техники на временно оккупированной территории Запорожской области.

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