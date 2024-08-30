Оборона Покровска и наступление в Курской области: Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 августа, провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стала оборона на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.
Он рассказал, что в ходе Ставки обсуждались три ключевых вопроса. Первый - оборона на Покровском направлении. О ситуации там докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Отдельно главнокомандующий доложил о деталях операции в Курской области, в частности, очередном пополнении обменного фонда. Это очень важно для усиления наших позиций в процессах обмена", - отметил Зеленский.
Вторым вопросом стала подготовка украинских школ к учебному году. Об этом докладывали премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр образования и науки Оксен Лисовой. Затрагивались вопросы по безопасности, а также был проведен анализ строительства укрытий.
"Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов", - подчеркнул президент.
Третьим вопросом обсуждений стала энергетика. Затрагивались вопросы ликвидации последствий российских атак и анализ некоторых вопросов насчет строительства защитных вооружений.
"Ключевая задача - максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", - добавил глава государства.
Что предшествовало
Напомним, ситуация на Покровском направлении остается сложной. Там враг сосредоточил основные свои усилия.
За последние несколько недель россиянам удалось продвинуться к Покровску.
Еще 19 августа начальник Покровской ГВА Сергей Добряк отмечал, что у жителей города есть неделя-две на эвакуацию, поскольку ситуация там усложняется.
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