ВСУ могли полностью уничтожить разведроту россиян под Угледаром, - Генштаб

По информации военного командования, украинские защитники, которые держат оборону под Угледаром, в течение нескольких дней нанесли очень тяжелые потери оккупантам.

Нашивки ликвидированных россиян (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"В частности, по данным разведки, среди российских военных циркулирует информация о полном уничтожении украинскими воинами сил и средств отдельной разведывательной роты, приданной к 155-й отдельной бригаде морской пехоты россии, участвовавшей в штурме города Угледар Донецкой области", - отмечают в Генштабе.

При этом там напомнили, что в ноябре прошлого года 155 бригада морпехов Тихоокеанского флота РФ уже "получала по зубам" под Павловкой Донецкой области, которая находится рядом с Угледаром.

Отметим, что разведывательная рота обычно состоит из 50-80 солдат.