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ВСУ могли полностью уничтожить разведроту россиян под Угледаром, - Генштаб

Иллюстративное фото: ВСУ могли полностью уничтожить разведроту россиян под Угледаром (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные, вероятно, полностью уничтожили разведывательную роту российских оккупантов, которая участвовала в штурме Угледара (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации военного командования, украинские защитники, которые держат оборону под Угледаром, в течение нескольких дней нанесли очень тяжелые потери оккупантам.

Нашивки ликвидированных россиян (facebook.com/GeneralStaff.ua)

"В частности, по данным разведки, среди российских военных циркулирует информация о полном уничтожении украинскими воинами сил и средств отдельной разведывательной роты, приданной к 155-й отдельной бригаде морской пехоты россии, участвовавшей в штурме города Угледар Донецкой области", - отмечают в Генштабе.

При этом там напомнили, что в ноябре прошлого года 155 бригада морпехов Тихоокеанского флота РФ уже "получала по зубам" под Павловкой Донецкой области, которая находится рядом с Угледаром.

Отметим, что разведывательная рота обычно состоит из 50-80 солдат.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные 29 января уничтожили еще 490 оккупантов.

Также мы писали, что 18 января ВСУ уничтожили часть личного состава россиян на Кинбурнской косе.

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Донецкая областьВугледарГенштаб ВСУВойна России против Украины