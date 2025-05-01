Силы обороны Украины продвинулись в Курской области и возле Торецка: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Курской области и вблизи Торецка. Между тем российские захватчики продвинулись под Лиманом и на Торецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Курской области. Как показывают опубликованные 26 апреля кадры с геолокацией, ВСУ продвинулись на юго-запад от Кучерова (к югу от Суджи).

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы продолжают зачистку в Курской области.

30 апреля российский блогер заявил, что ВСУ на северо-западе Белгородской области якобы безуспешно атаковали Демидовку.

Сообщается, что Силы обороны Украины в ночь на 30 апреля нанесли удар по российскому оборонно-промышленному предприятию во Владимирской области.

Как сообщили 30 апреля издания "РБК-Украина" и "Суспільне", источники в украинских спецслужбах заявили, что СБУ осуществила успешный дроновой удар по Муромскому приборостроительному заводу во Владимирской области.

Этот завод специализируется на изготовлении устройств зажигания боеприпасов, комплектующих и изделий для российского флота и военной авиации.

По данным украинских СМИ, от удара беспилотника были повреждены два здания завода и возник пожар. Российское оппозиционное издание Astra сообщило, что местные жители рассказали о пожаре на заводе после удара БПЛА.

Российский источник ISW утверждает, что украинские силы запустили восемь беспилотников по заводу, четыре из которых упали на завод, а два ударили по взрывчатке.

Источник ISW утверждает, что в результате удара были разрушены склад и административное здание, говорится в отчете экспертов.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 30 апреля заявил, что российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы подавила несколько БПЛА, но упавший беспилотник спровоцировал пожар на складе в Муроме и нанес незначительные повреждения другому зданию. В Минобороны РФ рассказали, что ночью было сбито 3 дрона над Владимирской областью.

"Северная ось"

30 апреля российские оккупанты продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Беловодов и Журавки, а также в районе Басовки и Локни. Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали в Басовке.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

30 апреля российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на Харьковском направлении, но успеха не имели. 30 апреля войска РФ наступали в районе Волчанска.

Операция РФ №2 - Луганская область

30 апреля российские захватчики продолжали наступать на Купянском направлении, но не продвинулись. 29 и 30 апреля войска РФ атаковали вблизи международной границы вблизи Каменки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Новоосиново.

Украинская бригада, которая действовала на Купянском направлении, 29 апреля опубликовала кадры, на которых видно, как российские оккупанты ведут механизированный штурм размером в усиленную роту. Украинская бригада сообщила, что уничтожила 4 российские боевые машины пехоты (БМП), 1 багги, 1 гражданский автомобиль и 1 мотоцикл.

30 апреля российские оккупанты продолжали наступление на направлении Боровой, но успеха не имели. Войска РФ атаковали в районе Загрызово, Новой Кругляковки, возле Надежды, в районе Новосергиевки, Твердохлебово и Грековки 29 и 30 апреля.

Российские захватчики недавно продвинулись на Лиманском направлении. Опубликованные 30 апреля кадры с геолокацией показывают, как россияне размахивают триколором в западной и центральной частях н.п. Новое (к северо-востоку от Лимана), что свидетельствует о том, что россияне могли оккупировать поселок.

30 апреля в Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Новое.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 30 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись в восточной части Липового (к западу от Нового) и к востоку от Катериновки (к северо-востоку от Нового).

29 и 30 апреля войска РФ атаковали в районе Нового и Липового, наступали в направлении Редкодуба и Зеленой Долины, в районе Новомихайловки, Мирного и Колодезей и в направлении Нового Мира.

Операция РФ №3 - Донецкая область

30 апреля российские захватчики продолжали наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 29 и 30 апреля войска РФ атаковали в районе Белогоровки и Верхнекаменского.

30 апреля российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, однако не смогли продвинуться. 29 и 30 апреля войска РФ атаковали возле самого Часового Яра, у Майского, Предтечино, Белой Горы и Курдюмовки.

30 апреля представитель украинской бригады, которая действует в районе Часового Яра, рассказал, что россияне подтягивают резервы и время от времени используют тяжелую технику для высадки пехоты, но часто атакуют пешком - иногда с расстояния до 10 км - из-за ударов дронов ВСУ по технике

Спикер также заявил, что российские оккупанты чередуют атаки небольшими группами пехоты и атаки большим количеством бронетехники.

Командир украинского полка, который действовал на часовярском направлении, рассказал, что весеннее лиственное укрытие позволяет российской пехоте легче передвигаться.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись на юго-восток от Дачного (к северо-востоку от Торецка).

Между тем фиксируется и продвижение на Торецком направлении также со стороны российских оккупантов. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, войска РФ немного продвинулись к улице Одесской на северо-западе Торецка.

Российские захватчики атаковали под самим Торецком, возле Дачного, Крымского, Делиевки, Дружбы, Старой Николаевки, Елизаветовки, Калиново и Тарасовки 29 и 30 апреля.

Украинская бригада, которая действовала на Торецком направлении, сообщила, что российские захватчики пытались осуществить механизированный штурм Торецка с использованием бронетехники и мотоциклов с разных флангов, но ВСУ отбили атаку артиллерией и ударами с беспилотников.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 30 апреля заявил, что в течение прошлой недели (ориентировочно 22-29 апреля) россияне вели штурмы с применением бронетехники и мотоциклов в направлении Дилиевки в течение двух дней.

Запорожец отметил, что сначала противник задействовал бронетехнику, а затем пошла волна мотоциклистов, которые пытались идти по следам бронетехники.

Представитель украинской бригады, которая действует на Торецком направлении, сообщил, что враг ведет механизированные и мотоциклетные штурмы, но в основном пехотные штурмы группами по два-три человека.

Спикер также отметил, что российские мотоциклисты регулярно ездят по трассе Т-0616 Горловка - Торецк.

30 апреля российские оккупанты продолжали наступать на Покровском направлении, но не продвинулись. 29 и 30 апреля войска РФ атаковали в районе Лисовки, Шевченко и Котлино.

30 апреля российские оккупанты продолжали наступать на Новопавловском направлении, но успеха не имели. Войска РФ атаковали в районе Новоалександровки и Успеновки, наступали в направлении Новосергиевки, возле Надеевки, Котляровки, Троицкого и Богдановки 29 и 30 апреля.

30 апреля российские захватчики продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись. 29 и 30 апреля войска РФ атаковали в районе Константинополя, Богатыря и Андреевки, а также в районе Одрадного. Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Одрадного и Багатира.

30 апреля войска РФ наступали на направлении Великой Новоселки, но успеха не имели.29 и 30 апреля российские оккупанты атаковали возле Вольного Поля, Бурлацкого и Привольного, а также возле Ровнополя. Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали возле Вольного Поля.

"Южная ось"

30 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не подтвердили наступление. 30 апреля войска РФ атаковали вблизи Степного, Лобкового и Каменского.

Украинское подразделение беспилотников 30 апреля сообщило, что ВСУ нанесли удар по российскому ЗРК "Бук-М2" в тылу врага на Запорожском направлении.

30 апреля российские захватчики продолжали наступать на Херсонском направлении, но не продвинулись.

29 апреля спикер ВСУ полковник Владислав Волошин сообщил, что враг продолжает разведывательно-поисковые операции в бассейне Днепра и высаживаются на острова в Днепре.

Волошин отметил, что после украинских ударов по катерам на острове обычно остаются один-два российских военнослужащих. Он также заявил, что россияне не могут эвакуировать военных с островов и должны использовать беспилотники, чтобы доставить им снабжение.

30 апреля российский инсайдерский источник ISW сообщил, что 25 апреля три украинских беспилотника повредили российскую РЛС ЗРК С-400 вблизи оккупированных Саков в Крыму.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 30 апреля информировали, что с начала суток на фронте произошло 177 боевых столкновений.

В военном командовании также рассказали, что российские захватчики продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Добавим, в комментарии РБК-Украина военный эксперт Александр Мусиенко высказался о летнем наступлении РФ, назвал главное направление и оценил риски для Павлограда и Днепра.