Более 160 боестолкновений за сутки: Генштаб обновил данные с фронта

По состоянию на 22:00 четверга, 15 января, на фронте произошло 161 боестолкновение. Больше всего вражеских штурмов - 41, состоялось на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram .

Россияне нанесли два ракетных и 63 авиационных удара с применением трех ракет и 160 управляемых авиабомб. Также оккупанты совершили 4876 ударов дронами-камикадзе и 2464 обстрела позиций Сил обороны и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отбита одна атака россиян. Враг нанес авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, и совершил 87 обстрелов, в том числе три - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Тихое, Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Избицкое, Круглое, Нестерное. До сих пор продолжаются три боя.

На Купянском направлении враг пять раз штурмовал в сторону Песчаного, Куриловки, Петропавловки, Богуславки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватчики 17 раз штурмовали в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дружелюбовка, Александровка, Диброва, Дробышево. До сих пор продолжается один бой.

На Славянском направлении украинские защитники отбили пять вражеских атак в районах Северска, Платоновки и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре атаки в районах Васюковки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.

На Константиновском направлении россияне 21 раз штурмовали в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Новопавловки, Степановки, Софиевки. До сих пор продолжается один бой.

На Покровском направлении враг штурмовал 41 раз в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Филия и в сторону Родинского, Нового Шахматного, Сухецкого.

В течение суток на этом направлении ликвидировано 87 и ранено 49 оккупантов, уничтожено один мотоцикл, три квадроцикла, 30 беспилотников, две единицы автомобильной техники, девять единиц спецтехники, одно укрытие оккупантов. Также поражено шесть единиц автомобильной техники, одно средство РЭБ, наземный роботизированный комплекс и девять укрытий оккупантов.

На Александровском направлении россияне совершили девять штурмов вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Александроград, Егоровка, Рыбное, Злагода, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 25 вражеских атак в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки, Зеленого, Варваровки. Кроме того, РФ нанесла авиаудары по Риздвянке, Самойловке, Горькому, Воздвижевке, Зализничному, Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло пять боестолкновений, в районах Приморского, Степногорска, Степного, Каменского. Кроме того, россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Орехов, Таврическое, Преображенка.

На Приднепровском направлении россияне совершили один неудачный штурм позиций украинских защитников.