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Украинские военные сбили Су-25 россиян в Херсонской области

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Вторник 18 октября 2022 10:04
Украинские военные сбили Су-25 россиян в Херсонской области Иллюстративное фото: украинские военные сбили Су-25 россиян в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, вражеский штурмовик был сбит во вторник, 18 октября, утром.

"Сбило в Херсонской области Воздушное командование "Юг" Су-25 рашистов", - рассказал Игнат.

Напомним, ранее стало известно, что 17 октября вечером ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 в центре Украины.

Также мы писали, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, Россия может активно атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе еще в течении 2-3 месяцев.

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