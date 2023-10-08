ВСУ на Мелитопольском направлении уничтожили 241 оккупанта, также есть пленные

За прошедшие сутки, 7 октября, украинские воины уничтожили 241 террориста на Мелитопольском направлении. Также двое россиян сдались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

Российские террористы:

11 авиаударов;

провели 36 боевых столкновений;

осуществили 610 артобстрелов.

Авдеевское и Марьинское направления

Враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление

Наши воины отбили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

Мелитопольское направление

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наши воины наносят оккупационным войскам потери, закрепляются на занятых рубежах, проводят разминирование и доразведку", - пишет пресс-служба.

Достижения наших воинов

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1212 огневых задач. Потери врага составили 241 человека, в том числе 2 российских оккупанта сдались в плен.

Также было уничтожено 21 единицу военной техники террористов:

2 танка:

8 ББМ;

3 артиллерийских системы;

4 БпЛА;

4 единицы автомобильной техники.

"Также уничтожен один важный объект врага", - добавляет пресс-служба.

Потери врага в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 7 сентября, наши военные ликвидировали еще 580 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 282 тысячи личного состава.