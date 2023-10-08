ua en ru
Вс, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ на Мелитопольском направлении уничтожили 241 оккупанта, также есть пленные

Воскресенье 08 октября 2023 10:19
UA EN RU
ВСУ на Мелитопольском направлении уничтожили 241 оккупанта, также есть пленные Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 7 октября, украинские воины уничтожили 241 террориста на Мелитопольском направлении. Также двое россиян сдались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

Российские террористы:

  • 11 авиаударов;
  • провели 36 боевых столкновений;
  • осуществили 610 артобстрелов.

Авдеевское и Марьинское направления

Враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление

Наши воины отбили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

Мелитопольское направление

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Наши воины наносят оккупационным войскам потери, закрепляются на занятых рубежах, проводят разминирование и доразведку", - пишет пресс-служба.

Достижения наших воинов

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1212 огневых задач. Потери врага составили 241 человека, в том числе 2 российских оккупанта сдались в плен.

Также было уничтожено 21 единицу военной техники террористов:

  • 2 танка:
  • 8 ББМ;
  • 3 артиллерийских системы;
  • 4 БпЛА;
  • 4 единицы автомобильной техники.

"Также уничтожен один важный объект врага", - добавляет пресс-служба.

Потери врага в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 7 сентября, наши военные ликвидировали еще 580 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 282 тысячи личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины
NEWS
В РФ хотят использовать ситуацию в Израиле против Украины: эксперты ISW раскрыли детали
В РФ хотят использовать ситуацию в Израиле против Украины: эксперты ISW раскрыли детали
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины