Еще 580 оккупантов и более 20 танков, а также артсистем: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 7 октября, украинские военные ликвидировали еще 580 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 282280 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 282 280 (+580) человек ликвидировано;
- танков - 4821 (+21) ед.;
- боевых бронированных машин - 9123 (+21) ед.;
- артиллерийских систем - 6705 (+17) ед.;
- РСЗО - 808 (+2) ед.;
- средства ПВО - 542 (+1) ед.;
- самолетов - 315 (0) ед.;
- вертолетов - 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5190 (+5) ед.;
- крылатые ракеты - 1530 (+0) ед.;
- корабли/катера - 20 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9111 (+38) ед.;
- специальная техника - 959 (+3) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 08.10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), за прошедшие сутки наши воины продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и в западной части Запорожской области. В частности им удалось продвинуться в обоих направлениях.
Между тем Россия может попытаться использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для продвижения своих информационных операций.
Все главные подробности событий, которые сейчас происходят в Израиле - можно прочитать в материале РБК-Украина.
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