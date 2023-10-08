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ЗСУ на Мелітопольському напрямку знищили 241 окупанта, також є полонені

Неділя 08 жовтня 2023 10:19
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ЗСУ на Мелітопольському напрямку знищили 241 окупанта, також є полонені Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минуло доби, 7 жовтня, українські воїни знищили 241 терориста на Мелітопольському напрямку. Також двоє росіян здались у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Російські терористи :

  • 11 авіаційних ударів;
  • провели 36 бойових зіткнень;
  • здійснили 610 артобстрілів.

Авдіївський та Мар'їнський напрямки

Ворог здійснив більше 20 невдалих атак в районах Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Наші воїни відбили близько 10 атак ворога в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області.

Мелітопольський напрямок

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат, закріплюються на зайнятих рубежах, проводять розмінування та дорозвідку", - пише пресслужба.

Досягнення наших воїнів

Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1212 вогневих завдань. Втрати ворога склали 241 особи, зокрема 2 російських окупантів здалися в полон.

Також було знищено 21 одиницю військової техніки терористів:

  • 2 танки:
  • 8 ББМ;
  • 3 артилерійських системи;
  • 4 БпЛА;
  • 4 одиниці автомобільної техніки.

"Також знищено один важливий об'єкт ворога", - додає пресслужба.

Втрати ворога у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 7 вересня, наші військові ліквідували ще 580 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже більше 282 тисячі особового складу.

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