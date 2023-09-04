Ситуация на фронте сегодня 4 сентября

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелочной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч, Блешня Черниговской области, Ворожба, Мезеновка, Кондратовка, Уланово Сумской области и Уды, Волчанск, Ольховатка, Гатище, Бударки, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Тополе, Дворичанское, Берестово, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Белой Горы, Озаряновки, Курдюмовки, Северного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Тихоновка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Северное, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Северное, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Красное, Волшебное, Пятихатки, Гуляйпольское, Орехов, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Антоновки, Николаевки и Ольговки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Никольское, Дмитровка, Николаевка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

Вражеские потери

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.