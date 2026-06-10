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ВСУ имеют успехи на двух направлениях фронта, - ISW

09:03 10.06.2026 Ср
2 мин
Россияне вынуждены бросать в бой тыловые подразделения
aimg Елена Чупровская
ВСУ имеют успехи на двух направлениях фронта, - ISW Фото: ВСУ продвинулись на двух направлениях (Getty Images)
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Украинские силы имеют успехи сразу на двух направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Где осуществлено продвижение силами ВСУ

На Боровском направлении украинские подразделения осуществили локальные продвижения и отбили контратаки противника.

Между тем россияне на Купянщине продолжают попытки инфильтрации малыми группами - с обоих берегов Оскола, однако без существенных результатов.

Командование противника вынуждено перебрасывать тыловые и небоевые подразделения для закрытия потерь в штурмовых действиях.

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Аналитики зафиксировали успехи ВСУ в тактической зоне Константиновка - Дружковка.

Украинские силы удерживают позиции и бьют по командным пунктам и скоплениям живой силы в районах до 10 километров от линии соприкосновения. Противник пытается действовать малыми группами в городской застройке, но сталкивается с контратаками и ударами дронов.

ВСУ имеют успехи на двух направлениях фронта, - ISWФото: продвижение ВСУ на фронте (understandingwar.org)

Какова ситуация на фронте в целом

На большинстве других направлений - Лиманском, Покровском, Славянском, Запорожском - россияне атакуют, но без подтвержденного продвижения.

ВСУ имеют успехи на двух направлениях фронта, - ISWФото: как продвигаются ВСУ (understandingwar.org)

На Херсонщине активных наземных боев нет, однако украинские силы ударили по Чонгарскому мосту между оккупированной Херсонщиной и Крымом.

Из-за повреждений движение по переправе временно ограничили. Мост используется для поставки боеприпасов и горючего.

Напомним, в мае Силы обороны освободили на 100 квадратных километров больше, чем потеряли.

С начала года общий баланс освобожденных территорий превысил 600 кв. км, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что июнь и июль могут определить очень многое в войне. По его словам, решения на саммитах ЕС, G7 и НАТО способны повлиять на дипломатический трек и условия возможного прекращения огня.

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