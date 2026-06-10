ВСУ имеют успехи на двух направлениях фронта, - ISW

Украинские силы имеют успехи сразу на двух направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Где осуществлено продвижение силами ВСУ

На Боровском направлении украинские подразделения осуществили локальные продвижения и отбили контратаки противника.

Между тем россияне на Купянщине продолжают попытки инфильтрации малыми группами - с обоих берегов Оскола, однако без существенных результатов.

Командование противника вынуждено перебрасывать тыловые и небоевые подразделения для закрытия потерь в штурмовых действиях.

Аналитики зафиксировали успехи ВСУ в тактической зоне Константиновка - Дружковка.

Украинские силы удерживают позиции и бьют по командным пунктам и скоплениям живой силы в районах до 10 километров от линии соприкосновения. Противник пытается действовать малыми группами в городской застройке, но сталкивается с контратаками и ударами дронов.

Фото: продвижение ВСУ на фронте (understandingwar.org)

Какова ситуация на фронте в целом

На большинстве других направлений - Лиманском, Покровском, Славянском, Запорожском - россияне атакуют, но без подтвержденного продвижения.

Фото: как продвигаются ВСУ (understandingwar.org)

На Херсонщине активных наземных боев нет, однако украинские силы ударили по Чонгарскому мосту между оккупированной Херсонщиной и Крымом.

Из-за повреждений движение по переправе временно ограничили. Мост используется для поставки боеприпасов и горючего.