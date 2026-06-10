ВСУ имеют успехи на двух направлениях фронта, - ISW
Украинские силы имеют успехи сразу на двух направлениях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Где осуществлено продвижение силами ВСУ
На Боровском направлении украинские подразделения осуществили локальные продвижения и отбили контратаки противника.
Между тем россияне на Купянщине продолжают попытки инфильтрации малыми группами - с обоих берегов Оскола, однако без существенных результатов.
Командование противника вынуждено перебрасывать тыловые и небоевые подразделения для закрытия потерь в штурмовых действиях.
Читайте также: Зеленский назвал "самый быстрый путь" к миру с Россией
Аналитики зафиксировали успехи ВСУ в тактической зоне Константиновка - Дружковка.
Украинские силы удерживают позиции и бьют по командным пунктам и скоплениям живой силы в районах до 10 километров от линии соприкосновения. Противник пытается действовать малыми группами в городской застройке, но сталкивается с контратаками и ударами дронов.
Фото: продвижение ВСУ на фронте (understandingwar.org)
Какова ситуация на фронте в целом
На большинстве других направлений - Лиманском, Покровском, Славянском, Запорожском - россияне атакуют, но без подтвержденного продвижения.
Фото: как продвигаются ВСУ (understandingwar.org)
На Херсонщине активных наземных боев нет, однако украинские силы ударили по Чонгарскому мосту между оккупированной Херсонщиной и Крымом.
Из-за повреждений движение по переправе временно ограничили. Мост используется для поставки боеприпасов и горючего.
Напомним, в мае Силы обороны освободили на 100 квадратных километров больше, чем потеряли.
С начала года общий баланс освобожденных территорий превысил 600 кв. км, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что июнь и июль могут определить очень многое в войне. По его словам, решения на саммитах ЕС, G7 и НАТО способны повлиять на дипломатический трек и условия возможного прекращения огня.