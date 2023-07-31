ВСУ имеют успех на двух направлениях. Маляр рассказала о ситуации на юге

В Запорожской области Вооруженные силы Украины продвигаются по направлениям Мала Токмачка и Работино. За неделю украинские воины освободили 12,6 кв.км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"На юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Работино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - написала Маляр.

Фото: ВСУ имеют успех на направлениях Мала Токмачка и Работино (deepstatemap.live)

Силы обороны за время наступления на этих направлениях освободили 204,7 кв. км. За неделю украинские воины деоккупировали 12,6 кв. км.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а россияне пытаются перехватить инициативу на линии Сватово-Кременная.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага.

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили 2 кв. км территории на Бахмутском направлении. Тем временем РФ подтягивает к востоку большое количество своих войск.