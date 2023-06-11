ВСУ имеют тактическое преимущество во время ночных атак на позиции оккупантов, - ISW

Украинские военные имеют тактическое преимущество при проведении атак в ночное время благодаря предоставленному Западом оборудованию с современными системами ночного видения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские источники отмечают, что ВСУ проводят атаки ночью, потому что западное оборудование обеспечивает ВСУ "отличной" оптикой ночного видения. Ночные штурмы позволяют украинским силам более эффективно использовать западное оборудование.

Многие российские источники заявляют, что в последние дни украинские военные усилили ночные атаки, чтобы максимально использовать преимущества, предоставляемые западными системами.

Ключевые выводы ISW:

Украинские войска ведут контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта.

Оккупанты в Запорожской области продолжают обороняться от украинских атак в соответствии с разумной тактической оборонительной доктриной.

Российские источники продолжают подчеркивать роль дефицитных российских термобарических артиллерийских систем ТОС-1А в защите от украинских атак, хотя за последние дни украинские силы уничтожили как минимум две таких системы.

Украинские силы в настоящее время пытаются провести чрезвычайно сложную тактическую операцию - лобовую атаку на подготовленные оборонительные позиции с отсутствием превосходства в воздухе - и эти первоначальные атаки не следует экстраполировать для прогнозирования всех украинских операций.

Войска РФ незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска и продолжили наземные атаки в районе Кременной.

Российские и украинские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута.

Контрнаступление Украины

Аналитики ISW отмечали, что украинские военные проводят локальные контрнаступательные операции на четырех направлениях. Также, по их словам, украинские воины продолжают проводить контрследующие действия под Бахмутом. В то же время оккупанты, вероятно, отступают с позиций, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские войска еще не начали контрнаступление. Однако, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы к наступлению.