На Покровском направлении бои ведутся в районе семи населенных пунктов, - Генштаб

В Украине на фронте в течение суток и по состоянию на вечер произошло 119 боевых столкновений. Ситуация на Покровском направлении до сих пор характеризуется как самая горячая - здесь было 45 боев в районе семи населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram .

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 24 августа.

Российские обстрелы

Российские оккупанты в эти сутки нанесли по территории Украины два удара, выпустив 10 ракет, и совершили 71 авиаудар, сбросив 95 УАБов (КАБов).

Также враг использовал для ударов 506 дронов-камикадзе. Кроме того, захватчики совершили более 3100 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что воины ВСУ продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину территории страны, а также наносят ему огневое поражение.

"Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении", - говорится в отчете.

На Харьковском направлении произошло 2 боестолкновения недалеко от Глубокого и Волчанска, где продолжается один бой.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал оборонительные рубежи ВСУ возле Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. 9 боевых столкновений завершено, еще 1 - до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении произошло 11 боестолкновений. Противник совершал штурмовые действия вблизи Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового и Дибровы. В настоящее время продолжаются две атаки.

На Северском направлении ВСУ отражали 4 вражеских штурма в районе Выемки и Спорного. 3 атаки были остановлены, еще 1 продолжается. Ситуация под контролем сил обороны.

На Краматорском направлении велось 16 боев неподалеку от Григоровки, Калиновки, Часового Яра и Ступочек. Сейчас 3 из них продолжаются.

На Торецком направлении произошло 9 боев. Оккупанты атаковали украинские войска возле Делиевки, Нелиповки и Торецка. Сейчас идет 1 вражеский штурм.

На Покровском направлении зафиксировано 45 боев, которые шли в районах н.п. Воздвиженка, Зеленое Поле, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Калиново и Птичье. Силы обороны отразили 41 атаку, еще 4 сейчас продолжаются.

"Сегодня на этом направлении было обезврежено 288 оккупантов, из них 121 - безвозвратно. Также уничтожена боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка, 120-мм миномет, три БПЛА, три авто и три единицы мототехники", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, добавили в военном командовании, были повреждены танк, бронетранспортер, БМП, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 6 артсистем, миномет и 11 единиц автотранспорта противника.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. 11 боестолкновений были завершены, еще 4 - продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили 3 безрезультатных наступательных действия в сторону Угледара, Водяного и Екатериновки.

На Ореховском направлении враг без успеха атаковал оборонительные рубежи ВСУ возле Малой Токмачки и Новоандреевки.

В Генштабе также добавили, что на других направлениях - без особых изменений.