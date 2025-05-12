ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на двух направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов на севере Харьковской области и на Новопавловском направлении.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины 11 мая продолжили вести наземные атаки в Курской области.

Российские "военкоры" утверждали, что 10 и 11 мая ВСУ якобы атаковали к юго-западу от Глушково вдоль международной границы в районе Теткино, Вольфинское и Нового Пути.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области 11 мая.

"Северная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не информировали о боях на севере Сумской области 11 мая.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Харьковском направлении. Как показывают геолокационные карды от 10 мая, войска РФ продвинулись в северной части Волчанска. 10 и 11 мая российские захватчики наступали вблизи Волчанска.

11 мая спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты недавно увеличили количество ежедневных обстрелов на Волчанском направлении с одного-двух до пяти.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики 11 мая продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но не продвинулись. 10 и 11 мая войска РФ атаковали в районе Кондрашовки, Малой Шапковки, Синьковки, Каменки и Глушковки.

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов 11 мая сообщил, что россияне на Купянском направлении получают старшее подкрепление, которое менее способно к штурму и имеет проблемы с материально-техническим обеспечением, что препятствует наступательным операциям.

Российские захватчики 11 мая продолжали наступательные действия на направлении Боровой, но успеха не имели. 10 и 11 мая войска РФ атаковали у Загрызово, Копанок и Чернещины.

Российские оккупанты 11 мая продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. 10 и 11 мая войска РФ атаковали в районе Зеленой Долины, Нового, Ольговки, Редкодуба, Липового, Ямполевки, Колодезей и Грековки.

Операция РФ №3 - Донецкая область

11 мая российские оккупанты продолжали наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 10 и 11 мая войска РФ атаковали в районе Григорьевки и Белогоровки.

Командир украинского взвода беспилотников, который действовал на Северском направлении, заявил, что россияне накопили большое количество мотоциклов для штурма возле Белогоровки. Он также сообщил, что в этом районе враг продолжает почти ежедневно использовать оптоволоконные беспилотники.

11 мая российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но успеха не имели. Войска РФ атаковали у самого Часового Яра, в направлении Майского, у Новомарково, Орехово-Васильевки, в направлении Озаряновки, Белой Горы и Предтечино.

Силы обороны продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, что ВСУ продвинулись к северу от Дружбы (северо-восточнее Торецка).

Войска РФ атаковали под Торецком, возле Делиевки, Дружбы, Щербиновки, Романовки, Новой Полтавки, в направлении Зари, возле Старой Николаевки, Малиновки, Александрополя и Водяного Второго 10 и 11 мая. Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали в Торецке и возле Романовки.

Российские захватчики 11 мая продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Мирного, Миролюбовки, возле Лисовки, Даченского, Зверево, Котлино и Удачного 10 и 11 мая.

Представитель ОСГВ "Хортица" полковник Виктор Трегубов 11 мая сообщил, что на Покровском и Новопавловском направлениях продолжаются бои.

Украинский военнослужащий, который действовал на Покровском направлении, 11 мая заявил, что россияне сейчас сосредоточены на уничтожении инфраструктуры в тыловых частях ВСУ на этом направлении, чтобы способствовать будущему продвижению росармии.

Военнослужащий ВСУ также сообщил, что российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую разведку и средства связи в этом районе.

Российские захватчики недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 мая, свидетельствуют о том, что войска РФ продвинулись на юг и запад от Новоалександровки, и, вероятно, оккупировали этот населенный пункт во время механизированного штурма.

Войска РФ атаковали в районе Новоалександровки, Новосергиевки, возле Котляровки и Преображенки, а также возле Троицкого.

Спикер ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что на Новопавловском направлении россияне атакуют до 30 раз в сутки, и стянули на этом направлении до трех механизированных полков.

11 мая российские захватчики продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись. 10 и 11 мая войска РФ атаковали в районе Константинополя, Андреевки, Богатыря и Алексеевки.

11 мая российские оккупанты наступали на направлении Великой Новоселки, но успеха не имели.

Войска РФ атаковали возле Веселого, Свободного Поля, Привольного и Шевченко, вблизи Новоселки и Новополя 10 и 11 мая. Российские источники ISW утверждали, что ВСУ контратаковали в направлении Большой Новоселки.

Украинский батальон, который действовал на направлении Великой Новоселки, сообщил 10 мая, что ВСУ 9 мая отбили российский механизированный штурм с использованием трех танков, восьми БМП и большого количества мотоциклов.

"Южная ось"

11 мая российские захватчики продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но успеха не имели. Войска РФ атаковали возле Малой Токмачки, наступали в сторону Новоданиловки, возле Степного, Малых Щербаков, Щербаков и Каменского 10 и 11 мая.

Российские захватчики 11 мая вели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвинулись.

11 мая спикер ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что противник пытается высадить небольшие группы пехоты на островах в дельте реки Днепр для ведения разведки украинских позиций.

Ситуация на фронте

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 11 мая, с начала суток на фронте произошло 111 боев.

В военном командовании также сообщили, что самым "горячим" направлением остается Покровское, где фиксируется наибольшее количество вражеских штурмов и атак, однако там же российские захватчики продолжают нести значительные потери.

Добавим, в отчете Институт изучения войны (ISW) сутками ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продвинулись в Курской области, между тем враг давит на Донбассе.