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Танк, 7 артсистем и 450 оккупантов. Генштаб назвал потери России в войне

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 08:10
Танк, 7 артсистем и 450 оккупантов. Генштаб назвал потери России в войне Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 1 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 1 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 450 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 190960 (+450) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3700 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7192 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2921 (+7) ед,
  • РСЗО - 544 (+0) ед,
  • средства ПВО - 295 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2476 (+1),
  • крылатые ракеты - 932 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5845 (+3) ед,
  • специальная техника - 359 (+2)

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отбили более 36 атак на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Напомним, россияне сегодня ночью, 1 мая, атаковали Киев ракетами и дронами. Украинские силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

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