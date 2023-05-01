Танк, 7 артсистем и 450 оккупантов. Генштаб назвал потери России в войне
По данным на утро понедельника, 1 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 450 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 190960 (+450) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3700 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 7192 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2921 (+7) ед,
- РСЗО - 544 (+0) ед,
- средства ПВО - 295 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2476 (+1),
- крылатые ракеты - 932 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5845 (+3) ед,
- специальная техника - 359 (+2)
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отбили более 36 атак на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Напомним, россияне сегодня ночью, 1 мая, атаковали Киев ракетами и дронами. Украинские силы ПВО уничтожили все враждебные цели.
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