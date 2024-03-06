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ВСУ на левобережье Херсонской области отбили три атаки: враг потерял 60 человек

Херсонская область, Среда 06 марта 2024 14:38
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ВСУ на левобережье Херсонской области отбили три атаки: враг потерял 60 человек Фото: ВСУ на левобережье Херсонской области отразили три атаки врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные удерживают позиции на левом берегу Херсонской области. Защитники отбили три атаки врага за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечалось, главным и основным видом ведения боевых действий на этом участке фронта остается ежедневная контрбатарейная борьба.

"Наши подразделения продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг смог провести 3 штурмовых попытки без поддержки бронетехники", - говорится в сообщении.

Потери России составили 60 оккупантов убитыми и ранеными. Захватчики, понеся потери, отошли на исходные позиции.

Кроме того, оккупанты не прекращают аэроразведку, продолжают давление артиллерийскими обстрелами и применяют ударные дроны разных типов.

По состоянию на 14:00 в Черном море вражеских кораблей нет, а в Азовском море только один корабль. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Также в конце февраля Силы обороны нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.

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