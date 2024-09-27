РФ продолжает заманивать призывников на контракт для поддержки войны, - разведка Британии
Россия продолжает принуждать призывников подписывать контракты в армии. Это помогает РФ пополнять войска для ведения войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
Британская разведка напомнила, что 1 октября в России стартует осенний призыв. Российские мужчины в возрасте до 30 лет обязаны отслужить один год в армии.
В России утверждают, что не отправляют призывников на войну в Украину. Однако в августе 2024 года призывников привлекли к военной операции в Курске.
Родители некоторых солдат выразили обеспокоенность, что их сыновей отправили воевать после того, как они отслужили менее четырех месяцев. По российскому законодательству призывники могут служить в зоне боевых действий, если они отслужили четыре месяца и прошли подготовку по соответствующей специальности.
Разведка Британии считает, что реакция семей призывников на их отправку на защиту России усиливает беспокойство российских лидеров по отправке призывников в Украину.
"Однако Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты по окончании службы, чтобы обеспечить стабильные поставки личного состава для войны в условиях высокого оттока", - говорится в сводке.
Потери России на войне
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 649 тысяч солдат. За последние сутки украинские воины уничтожили 1370 россиян.
В сентябре российский диктатор Владимир Путин приказал увеличить количество армии до 2 млн 389 тысяч человек. Численность военнослужащих увеличилась до 1,5 млн человек.
Военный эксперт в комментарии РБК-Украина объяснил, почему Путин решился на этот шаг. Подробнее об этом - в нашем материале.
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