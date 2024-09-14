ВСУ ликвидировали вражескую ПВО, 25 артистем и еще более 1200 захватчиков за сутки

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще более 1200 российских оккупантов. Также враг потерял, в частности, средство противовоздушной обороны и 25 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.24 ориентировочно составили:

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 сентября проинформировали, что в течение суток на фронте произошло 115 боевых столкновений.

Кроме того, в ВСУ рассказали, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и захватить новые территории по четырем направлениям в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.