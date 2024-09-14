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ВСУ ликвидировали вражескую ПВО, 25 артистем и еще более 1200 захватчиков за сутки

Суббота 14 сентября 2024 07:45
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ВСУ ликвидировали вражескую ПВО, 25 артистем и еще более 1200 захватчиков за сутки Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще более 1200 российских оккупантов. Также враг потерял, в частности, средство противовоздушной обороны и 25 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 632630 (+1210) человек;
  • танков - 8674 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин - 17043 (+40) ед.;
  • артиллерийских систем - 18086 (+25) ед.;
  • РСЗО - 1186 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 946 (+1) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 328 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15149 (+36) ед.;
  • крылатых ракет - 2591 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24631 (+71) ед.;
  • специальной техники - 3084 (+13) ед.

ВСУ ликвидировали вражескую ПВО, 25 артистем и еще более 1200 захватчиков за сутки

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 сентября проинформировали, что в течение суток на фронте произошло 115 боевых столкновений.

Кроме того, в ВСУ рассказали, что оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и захватить новые территории по четырем направлениям в Донецкой области.

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