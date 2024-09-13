За сутки россияне провели рекордное количество атак вблизи Курахово, - Генштаб
С начала суток 13 сентября на фронте произошло 115 боевых столкновений. Враг пытается прорвать оборону и захватить новые территории на четырех направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
За последние сутки сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных ударов (задействовал, в частности 73 КАБ), использовал для поражения 567 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении оккупанты в течение дня четыре раза атаковали неподалеку Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцов. Два боевых столкновения продолжаются.
По предварительным подсчетам, в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 72 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину, 25 БпЛА и автомобиль, повреждены две артсистемы, два автомобиля и боевая бронированная машина.
На Купянском направлении противник в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки. Атаки противника отражены Силами обороны.
На Лиманском направлении российские захватчики атаковали 22 раза в районах Копанок, Грековки, Твердохлебово, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. До сих пор продолжается шесть боестолкновений, остальные наши воины остановили.
На Северском направлении враг три раза в течение дня пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спирне и Выемка.
На Краматорском направлении зафиксированы три боевых столкновения. Все атаки возле Часового Яра и Андреевки захлебнулись. Захватчики понесли потери.
На Торецком направлении имели место шесть атак противника вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки. Пять атак отбиты, продолжается бой. Ситуация контролируемая.
На Покровском направлении враг 19 раз пытался вклиниться в оборону защитников. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, и Гродовка 16 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются в районах населенных пунктов Селидово, Михайловка и Новогродовка.
Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 80 из них - безвозвратно. Уничтожены два миномета и семь автомобилей оккупантов, также повреждены артсистема, две боевых бронированных машины и четыре автомобиля.
На Кураховском направлении враг 35 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Наибольшую активность проявлял в районе Константиновки и Украинской. В настоящее время украинские воины отбили 30 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении за сегодня наши войска отражали семь атак противника, вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы. Пять атак отбиты, еще две продолжаются.
На Приднепровском направлении противник провел пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов.
На остальных направлениях существенных изменений не произошло.
Помощь ВСУ от западных партнеров
Напомним, на авиабазе в Румынии украинские пилоты начали теоретические учения полетам на истребителях F-16.
В Польше планируется формирование военного легиона из числа украинцев, проживающих на территории страны.
Кроме того, правительство Польши не исключило передачи ВСУ еще одной партии истребителей МиГ-29.
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