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Нацгвардейцы ликвидировали три вражеских танка. Клименко показал видео

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы Национальной гвардии Украины на восточном направлении ликвидировали три танка российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Восточное направление. Наши аэроразведчики из 27 бригады Нацгвардии продолжают уничтожать вражескую технику", - сообщил Клименко.

По данным министра, в результате проведенной спецоперации российские военные потеряли три танка.

Напомним, мы также сообщали, что сегодня, 3 сентября, украинские защитники уничтожили российский катер "Тунец" в Черном море. В ходе операции было ликвидировано 6 оккупантов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 1 сентября заявил, что украинские войска за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении.

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