ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белом доме заявили о "заметном успехе" ВСУ на южном фронте

Украина, Пятница 01 сентября 2023 19:07
UA EN RU
В Белом доме заявили о "заметном успехе" ВСУ на южном фронте Фото: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Войска Украины за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении. Речь идет об успехах в районе второй линии обороны России.

Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отвечая на вопрос о критике относительно того, что наступление ВСУ на юге страны против оккупационных российских войск не продвинулось значительно за три месяца, Джон Кирби признал, что борьба шла медленнее, чем надеялась сама Украина.

"Тем не менее, за последние 72 часа или около того мы отметили некоторый заметный прогресс украинских вооруженных сил на этом южном направлении", - сказал Кирби журналистам.

Он также добавил, что ВСУ добились определенного успеха в районе второй линии обороны России.

Что еще говорят о наступлении ВСУ

"В последние дни западные анализы боевых действий показали, что украинские войска прорвали российские рубежи на несколько километров между селами Роботино и Вербово в Запорожской области", - говорится в материале.

Издание пишет, что целью Украины является продвижение прямо на юг к Азовскому морю, отрезав таким образом России сухопутный доступ к оккупированному Крыму. Но российские войска установили длинные и глубокие барьеры на местности, в частности танковые ловушки, минные поля и другие средства защиты, чтобы замедлить продвижение Украины.

Кирби сказал, что многие видели критику со стороны анонимных чиновников, которая, откровенно говоря, не помогает в наступлении.

"Любой объективный наблюдатель, который следит за этим контрнаступлением, не сможет отрицать, что сейчас они добились прогресса", - добавил Кирби.

Наступление ВСУ

Сегодня представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ продолжают успешно продвигаться на Мелитопольском направлении, в частности, на участке Новоданиловка - Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении сообщали и в утренней сводке Генштаба. Кроме того, по данным Института изучения войны ВСУ отразили попытки российских оккупантов контратаковать в районах Бахмута и сдерживают давление врага на Сватовском направлении. Также бойцы ВСУ продолжают продвигаться на юге страны во время наступательных операций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Белый дом Вооруженные силы Украины Запорожская область Война в Украине
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны