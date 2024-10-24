ВСУ ликвидировали сотни россиян под Покровском: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Украинские защитники продолжают обороняться на Покровском направлении. Там они смогли за день ликвидировать сотни вражеских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По информации украинского военного командования, всего с начала суток произошло 157 боевых столкновений.

Оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный удар, 67 авиаударов, сбросили 111 управляемых авиационных бомб. Также враг использовал более 580 дронов-камикадзе и совершил более трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении противник совершил восемь безуспешных штурмов в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении оккупанты вели наступление возле шести населенных пунктов. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак, еще пять продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враги 23 раза атаковали позиции Сил обороны. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили один штурм оккупационных войск вблизи поселка Выемка.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации атаковал наши позиции у Часового Яра и Предтечино. Силы обороны остановили обе атаки захватчиков.

На Покровском направлении с начала этих суток противник провел 43 атаки. Наши защитники отбили 36 штурмов врага, еще ведутся семь боестолкновений.

Только за сегодняшний день там было обезврежено 289 окупантов, из них 126 - безвозвратно. Также уничтожен один танк, четыре боевых бронированных машины, два автомобиля и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении враг 26 раз пытался прорвать украинскую оборону вблизи семи населенных пунктов. Восемнадцать боестолкновений завершено, еще восемь - до сих пор продолжаются.

На этом направлении был обезврежен 61 оккупант. Также уничтожена одна боевая бронированная машина и автомобиль.

На Времевском направлении противник пять раз атаковал украинские подразделения. Попытки наступления были отражены.

На Ореховском направлении в районах Новоданиловки и Новоандреевки наши защитники отражали четыре атаки врага. Ситуация находится под контролем наших защитников.

На Приднепровском направлении войска захватчиков трижды безрезультатно пытались вытеснить подразделения Сил обороны из занимаемых позиций. Понесли потери и отступили.