ЗСУ ліквідували сотні росіян під Покровськом: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Українські захисники продовжують оборонятися на Покровському напрямку. Там вони змогли протягом дня ліквідувати сотні ворожих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За інформацією українського військового командування, загалом від початку доби сталося 157 бойових зіткнень.

Окупанти завдали по території України один ракетний удар, 67 авіаударів, скинули 111 керованих авіаційних бомб. Також ворог використав понад 580 дронів-камікадзе та здійснив понад три тисячі обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку противник здійснив вісім безуспішних штурмів у районах Вовчанська та Стариці.

На Куп'янському напрямку окупанти вели наступ біля шести населених пунктів. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще п'ять тривають і досі.

На Лиманському напрямку вороги 23 рази атакували позиції Сил оборони. Два бойові зіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу селища Виїмка.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації атакував наші позиції біля Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.

На Покровському напрямку з початку цієї доби супротивник провів 43 атаки. Наші захисники відбили 36 штурмів ворога, ще ведуться сім зіткнень.

Тільки за сьогодні там було знешкоджено 289 оккупантів, з них 126 - безповоротно. Також знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, два автомобілі та дві артилерійські системи.

На Курахівському напрямку ворог 26 разів намагався прорвати українську оборону поблизу семи населених пунктів. Вісімнадцять бойових зіткнень завершено, ще вісім - досі тривають.

На цьому напрямку був знешкоджений 61 окупант. Також знищено одну бойову броньовану машину та автомобіль.

На Времівському напрямку противник п'ять разів атакував українські підрозділи. Спроби наступу були відбиті.

На Оріхівському напрямку в районах Новоданилівки та Новоандріївки наші захисники відбивали чотири атаки ворога. Ситуація перебуває під контролем наших захисників.

На Придніпровському напрямку війська загарбників тричі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони з позицій. Зазнали втрат і відступили.