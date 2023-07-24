ВСУ ликвидировали еще 660 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне против Украины достигли 242 620 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 24 июля 2023 года ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на следующих направлениях:
Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные сдерживают штурмы российских оккупантов в районе Сватового и Кременной, отражают попытки захватчиков контратаковать на Бахмутском направлении. Также ВСУ продолжают продвигаться на юге страны.
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