ВСУ продвигаются под Бахмутом и на юге, враг давит в районе Сватово: карты ISW

Украинские военные сдерживают штурмы российских оккупантов в районе Сватово и Кременной, отражают попытки захватчиков контратаковать на Бахмутском направлении. Также ВСУ продолжают продвигаться на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Войска РФ 23 июля продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная и, как сообщается, добились тактически значимых успехов юго-западнее Сватово.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты провели безуспешные наступательные операции в районе н.п. Надежда Луганской области (15 км к западу от Сватово), Торское и Григоровка Донецкой области.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ безуспешно атаковали Серебрянское лесничество к югу от Кременной и вблизи Невского (18 км к северо-западу от Кременной) и Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной)

Также российские блогеры рассказывали, что войска РФ форсировали реку Жеребец западнее Кармазиновки (12 км к юго-западу от Сватово) и продолжили наступление на западном (правом) берегу реки в направлении Новоегоровка (15 км к юго-западу от Сватово).

Один "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на глубину до 4 километров к западу от Кармазиновки, хотя эксперты ISW не видели визуальных подтверждений каких-либо недавних наступлений россиян в этом районе.

Другой военный блогер рассказывал, что подразделения российской 21-й мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия, ЦВО) несут ответственность за недавнее наступление россиян, и что подразделения 15-й мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия) также участвуют в наступательных операциях в этом районе.

Российские источники утверждали, что ВСУ наносили наземные удары вдоль линии Сватово - Кременная, но будто бы не добились никаких успехов 23 июля.

В Минобороны РФ заявляли, что российские подразделения Центральной группировки войск якобы отразили 6 атак ВСУ в районе Нововодяно (16 км к юго-западу от Сватово) и Кармазиновка, 4 атаки ВСУ в районе Кременной, а также атаки украинских войск южнее Кременной в районе Белогоркови Донецкой области.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ также вели будто бы безуспешные наступления в районе Серебрянского лесничества, Невского, Торского и Диброва (5 км к юго-западу от Кременной).

В ISW отмечают, что российские источники могут преувеличивать успехи РФ и наступательную активность ВСУ вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, чтобы изобразить продолжающиеся украинские контрнаступательные операции якобы как провал.

Так, специалисты Института изучения войны наблюдала за недавними российскими заявлениями о наступлении войск РФ к северо-востоку от Купянска, юго-западу от Сватово и к западу от Кременной, хотя визуальное подтверждение этих утверждений не сопровождалось.

Российские источники ранее усиливали старые кадры от 8 июля, чтобы утверждать, якобы войска РФ продвинулись возле Торскго, однако ISW не наблюдала каких-либо текущих визуальных подтверждений этих утверждений.

В Минобороны Великобритании сообщали 23 июля, что войска РФ намеренно пытаются представить незначительные успехи в Луганской и Харьковской областях как значительные тактические достижения.

Так, Минобороны РФ и несколько избранных блогеров заявляют о широкомасштабной контрнаступательной деятельности ВСУ вдоль линии Кременная - Сватово в последние недели.

"Заметное контрнаступление Украины в Луганской области, вероятно, вызовет серьезные дискуссии среди российских блогеров, чего ISW не наблюдала. Значительные успехи России в этом регионе также будут генерировать кадры с геолокацией и другие подтверждения, чего ISW также не наблюдала", - отмечается в отчете.

Бои на Донбассе

ВСУ продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, 23 июля добились успехов в районе города Бахмут. Украинский источник сообщил, что Силы обороны продвинулись к северо-западу от Хромово (непосредственно к западу от Бахмута), а российский "военкор" утверждал, что ВСУ оттеснили войска РФ к городской черте населенного пункта.

В Минобороны РФ заявляли, что их подразделения якобы отразили атаки украинских войск в районе н.п. Клещиевка (7 км к юго-западу от Бахмута) и Майорское (20 км к югу от Бахмута). Российский "военкор" заявил, что ВСУ продолжают наступательные действия возле Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

Войска РФ 23 июля продолжали наступательные действия в районе Бахмута, однако подтвержденных успехов не добились. В Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ отражали атаки войск РФ в районе н.п. Богдановка (6 км к северо-западу от Бахмута), Орехово-Василевка (11 км к северо-западу от Бахмута), Ивановское (6 км к западу от Бахмута) и Клещиевка.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ отразили контратаку российских войск в районе Григоровки (9 км к северо-западу от Бахмута) и что российские войска вели штурм в районе Курдюмовки.

Российские источники утверждали, что ВСУ 23 июля продолжали ограниченные наземные атаки вдоль фронта Авдеевка - Донецк, якобы не продвигаясь вперед.

В Минобороны РФ рассказывали, что российские подразделения Южной группировки войск отражали атаки ВСУ вблизи населенных пунктов Водяное (8 км к юго-западу от Авдеевки) и Северное (6 км к западу от Авдеевки).

Войска РФ 23 июля продолжали наступательные действия на фронте Авдеевка - Донецк, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отражали атаки войск РФ вблизи Авдеевки, Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки), Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки)[.

Российский "военкор" также заявил, что войска РФ продвинулись к северу от Новомихайловки и провели безуспешный штурм возле Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

"Южная ось"

ВСУ продолжали наступательные операции вдоль западной части Донецкой и восточной границы Запорожской области и продвигались вперед по состоянию на 23 июля. На кадрах геолокации от 22 июля видно, что украинские силы вошли в северную часть Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), хотя протяженность нынешних позиций ВСУ в населенном пункте или вблизи него неясна.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ продвинулись к северу от Старомайорского и на северной окраине Приютного (14 км к юго-западу от Великой Новоселки). Другой российский блогер рассказывал, что войска РФ якобы отразили небольшие украинские штурмовые группы вблизи Старомайорского и Урожайного (9 км южнее Великой Новоселки).

Войска РФ продолжали ограниченные наступательные операции вдоль западной границы Донецкой области и восточной части Запорожской области, и 23 июля не продвигались вперед. В Генштабе ВСУ сообщили, что наши бойцы отразили попытки войск РФ отбить утраченные позиции в районе н.п. Прютное и южнее Новодаровки (15 км к юго-западу от Большой Новоселки).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ провели неудачную контратаку в направлении Благодатного (4 км к югу от Великой Новоселки) с юга.

Украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, и 23 июля продвинулись вперед. На кадрах с геолокацией видно, что по состоянию на 22 июля ВСУ незначительно продвигались к югу от Каменского (30 км к юго-западу от Орехова).

Официальный представитель Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что в период с 21 по 22 июля наши войска продвинулись более чем на 2 километра в сторону российских оборонительных позиций, и через линию фронта на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении.

В Минобороны РФ заявляли, что российские войска будто бы отразили две атаки ВСУ вблизи Роботино (12 км к югу от Орехова). Российские блогеры утверждали, что ВСУ провели серию механизированных атак на Роботино в ночь с 22 на 23 июля, и 23 июля, но якобы войска РФ отразили все атаки.

ВСУ и войска РФ продолжают боестолкновения на восточном (левобережье) Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российский "военкор" заявил, что украинские силы по-прежнему сохраняют присутствие на восточном берегу Херсонской области в районе Олешек, и что ВСУ прощупывают позиции российской обороны в районе Голой Пристани (10 км к югу от Херсона) и г. Крынки (31 км к северо-востоку от Херсона).

Пресс-секретарь Южного оперативного командования ВСУ капитан 1 ранга Наталья Гуменюк сообщила, что подразделения ВДВ и других спецподразделений дислоцируются вдоль Днепра, и пытаются проводить диверсионные действия вдоль реки и вблизи островов в дельте.

Гуменюк заявила, что военное командование РФ перебрасывает деградировавшие части с различных участков фронта в Херсонскую область для восстановления, и что российские силы недавно создали для этих целей полигоны на острове Джарылгач (в Черном море, в 70 км к юго-востоку от города Херсон).

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты сосредотачивают свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях

Как ранее отмечают аналитики ISW, удары ВСУ по складам в тылу врага успешно снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.

Добавим также, что между тем бойцы ВСУ также продолжают контрнаступательные операции на юге страны, а также к северу и югу от Бахмута.