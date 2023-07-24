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ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні проти України сягнули 242 620 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 24 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 242620 (+660) осіб ліквідовано;
  • танків - 4162 (+11) од;
  • бойових броньованих машин - 8118 (+13) од;
  • артилерійських систем - 4675 (+17);
  • РСЗВ - 697 од;
  • засоби ППО - 452 (+1) од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 310 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3963 (+5);
  • крилаті ракети - 1307 (+9);
  • кораблі /катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7182 (+10) од;
  • спеціальна техніка - 698 (+2).

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на таких напрямках:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові стримують штурми російських окупантів у районі Сватового та Кремінної, відбивають спроби загарбників контратакувати на Бахмутському напрямку. Також ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни.

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