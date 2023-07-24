ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України сягнули 242 620 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 24 липня 2023 року орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на таких напрямках:
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові стримують штурми російських окупантів у районі Сватового та Кремінної, відбивають спроби загарбників контратакувати на Бахмутському напрямку. Також ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни.
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