Ситуация на фронте сегодня 24 июля

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на фронтах произошло 35 боевых столкновений.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Атаки противника

Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими дронами "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистических ракеты. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил было уничтожено 9 крылатых ракет.

Также захватчики нанесли 39 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, религиозные сооружения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Покровка, Угроиды, Юнаковка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении бойцы ВСУ устойчиво держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Фиголовке, Берестово, Новомлынск, Двухлетняя и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белая Гора, Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Карловка, Северное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении бойцы ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Александрополь, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Благодатного и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Пречистовка, Водяное, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новодариевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское, Никополь Днепропетровской области; Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец, Кизомис Херсонской области, город Херсон; а также Яселка и Очаков Николаевской области.

Наступательные действия ВСУ

В то же время ВСУ Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Удары по оккупантам

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.