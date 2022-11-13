Уничтоженных вывозили грузовиками. ВСУ нанесли мощный удар по скоплению оккупантов в Херсонской области
Фото: ВСУ нанесли мощный удар по скоплению 500 оккупантов в Херсонской области (zsu.gov.ua)
Украинские военные мощно атаковали место сосредоточения россиян в Херсонской области. В результате действий ВСУ было уничтожено большое количество врагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находились до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам, в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков", - отметили наши воины.
В Генштабе также добавили, что в ближайший госпиталь были доставлены 56 тяжелораненых, из которых, вскоре, умерли еще 16 человек.
Напомним, крымские партизаны заявили о ликвидации в Симферополе 30 российских военных.
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