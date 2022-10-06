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ВСУ ликвидировали еще 330 оккупантов: названы новые потери России

Фото: ВСУ ликвидировали еще 330 российских оккупантов (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 330 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 330 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Общие боевые потери России на 6 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 61330 (+330) человек ликвидировано;
  • танков - 2449 (+14);
  • боевых бронированных машин - 5064 (+26);
  • артиллерийских систем - 1424 (+10);
  • РСЗО - 344 (+3);
  • средства ПВО - 177 (+0);
  • самолетов - 266 (+0);
  • вертолетов - 232 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 1047 (+15);
  • крылатые ракеты - 246 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13);
  • специальной техники - 134 (+2).

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины за ночь сбили девять иранских дронов-камикадзе.

Кроме того, к утру 6 октября украинские артиллеристы и ракетные войска поразили 25 целей врага, уничтожив несколько пунктов управления, склад боеприпасов и позиции оккупантов.

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