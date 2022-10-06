ВСУ ликвидировали еще 330 оккупантов: названы новые потери России

За минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 330 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 330 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины за ночь сбили девять иранских дронов-камикадзе.

Кроме того, к утру 6 октября украинские артиллеристы и ракетные войска поразили 25 целей врага, уничтожив несколько пунктов управления, склад боеприпасов и позиции оккупантов.

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