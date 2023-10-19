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Самолет, вертолет и больше 600 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне

Украина, Четверг 19 октября 2023 07:58
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Самолет, вертолет и больше 600 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 19 октября, составили 630 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 290680 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4992 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 9437 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 6983 (+39) ед,
  • РСЗО - 818 (+4) ед,
  • средства ПВО - 548 (+1) ед,
  • самолетов - 320 (+1) ед,
  • вертолетов - 324 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5318 (+17),
  • крылатые ракеты - 1534 ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9337 (+34) ед,
  • специальная техника - 985 (+3).

Потери РФ в Украине

Украинские военные уже второй день подряд сбивают самолеты и вертолеты российских войск. За вчера ВСУ удалось сбить один самолет и шесть вертолетов. Причем, оба самолета были сбиты на Таврическом направлении.

По данным на конец июня Силы обороны Украины с начала войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков. А более пятой части известных потерь российских самолетов и вертолетов с начала войны не была вызвана действиями Украины.

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